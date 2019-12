Reggio Calabria – Avviso pubblico per la distribuzione di apparecchiature domotiche per le persone con disabilità

Il comune di Reggio Calabria – settore Welfare nell’ambito delle azioni del Pon Metro ha indetto un avviso pubblico per la selezione dei soggetti che potranno beneficiare di apparecchiature domotiche che favoriscano la conservazione dell’autonomia domestica e l’autosufficienza delle persone con disabilità o difficoltà motorie.

“Il comune – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera – destinatario dei fondi del Pon Metro 2014-2020, ha effettuato un intervento dedicato allo sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale. L’intervento denominato “Servizi innovativi di supporto all’abitare” si pone come finalità quella di attivare e sostenere una serie di percorsi di accompagnamento all’abitazione con l’ausilio di moderne tecnologie”.

Gli obiettivi sono di sostenere una serie di percorsi innovativi multi-dimensionali e integrati di accompagnamento all’abitare rivolti ad individui e/o nuclei familiari svantaggiati e che manifestano difficoltà nella vita quotidiana all’interno della propria abitazione e la riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo.

“I destinatari dell’avviso – ha spiegato Lucia Nucera – sono le persone diversamente abili e gli anziani non autosufficienti, con difficoltà legate all’abitare, residenti nel territorio comunale, rientranti nelle seguenti categorie: soggetti affetti da SLA, soggetti non vedenti e ipovedenti, soggetti sordi e audiolesi, anziani ed infermi di età non inferiore ai 65 anni affetti da patologie croniche ed invalidanti che generano disagi legati all’abitare”.

In relazione al tipo di disabilità o infermità riscontrata nel soggetto destinatario, saranno fornite in comodato d’uso apparecchiature moderne ed innovative in ausilio alle difficoltà quotidiane legate all’abitare e, successivamente, i soggetti selezionati ed i loro familiari saranno accompagnati nell’utilizzo della strumentazione fornita da un team tecnico che, inoltre, si occuperà di fornire supporto durante tutto l’anno per garantire il corretto utilizzo e funzionamento delle attrezzature.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 13 dicembre. “Invito tutti i cittadini che rientrano nelle categorie indicate- ha evidenziato l’assessore- a visionare l’avviso pubblicato e la domanda sul sito del comune di Reggio Calabria oppure a recarsi presso il settore delle politiche sociali al CEDIR per ogni informazione. I supporti che saranno forniti serviranno a migliorare dal punto di vista tecnologia la qualità della vita dei soggetti e delle famiglie”.