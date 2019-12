Reggio Calabria – Assemblea territoriale organizzata dal comitato di quartiere Il Popolo di Archi

Il comitato di quartiere Il Popolo di Archi comunica che domenica 15 dicembre 2019, alle ore 9:00, presso la X Circoscrizione di Archi, si terrà l’assemblea pubblica di quartiere.

L’incontro sarà una grande occasione per conoscere i rappresentanti del comitato e collaborare fattivamente ad una risoluzione di tutti i problemi legati al territorio. L’assemblea è pubblica e vedrà la partecipazione di tutto il tessuto sociale del territorio: residenti, commercianti, professionisti, pensionati, studenti, operai, invalidi, mamme e papà, giovani, anziani, tutti avranno la possibilità di parlare dei problemi e di proporre delle soluzioni.

Gli argomenti oggetto dell’incontro sono tra i più vari e ricoprono una vasta gamma tra quelli afferenti al servizio pubblico del Comune: raccolta dei rifiuti, servizio idrico integrato, trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione e pulizia delle strade, cura del verde pubblico, livello dei tributi, cimitero, impianti sportivi, scuola, asilo, Polizia Municipale, viabilità, Protezione Civile, guardia medica, assistenza sociale, altri servizi della Circoscrizione; a quello di natura socio-economica: sostegno dell’economia locale e in particolare sostegno della produzione a Km 0, individuazione e sostegno delle aziende agricole, delle attività commerciali, delle attività professionali del territorio, valorizzazione delle spiagge del territorio quali sono quelle di Archi e di Pentimele, valorizzazione degli edifici pubblici abbandonati.

In questi tre anni di attività abbiamo raccolto il malcontento di tutti, ma proprio tutti, in merito alla (dis)amministrazione delle periferie, mai tenute in considerazione con passione e devozione, ma solo per tornaconto personale; Archi, in particolare, è stato un territorio sfruttato come vero e proprio bacino elettorale in cui il politicante di turno veniva ad elemosinare voti, salvo poi dimenticarsi di tutti perché impegni di partito e di poltrona sono risultati prioritari.

Nelle ultime ore sono state raccolte delle adesioni da parte di residenti di Gallico, Catona e S. Caterina ai quali verrà fornito il supporto per formare dei comitati di quartiere nei territori omonimi sulla falsariga de “Il Popolo di Archi”, e così poter svolgere un ruolo coordinato per la periferia nord della città.

Il Popolo di Archi ha mosso le coscienze di tutti e finalmente saremo uniti per far sì che a rappresentare il territorio ci siano uomini e donne di Archi, ora con il comitato, a breve all’interno del consiglio comunale, e questo vale anche per tutta la periferia nord della città.

Comitato di quartiere

Il Popolo di Archi

Ilpopolodiarchi.altervista.org