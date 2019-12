Reggio Calabria – Anziana derubata e picchiata a morte in casa, arrivano le condanne

Sono stati tutti condannati, i tre principali imputati del processo “Malanova” scaturito dall’omonima operazione con cui, il 16 marzo dello scorso anno, la Polizia di Stato ha arrestato i presunti responsabili della morte di un’anziana donna, vittima di rapina.La condanna più pesante è 17 anni e 4 mesi di reclusione per Massimo Berlingeri, 17 anni e 14 anni e 4 mesi rispettivamente per Alessandro Bevilacqua e Patrizia Caristo. Il 21 ottobre 2017, i rapinatori avevano atteso che la vittima rientrasse dalla chiesa e quindi si erano introdotti all’interno dell’appartamento allo scopo di costringerla a consegnare loro il denaro che aveva in casa.