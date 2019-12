Reggio Calabria – Al Liceo Artistico “Preti Frangipane” la mostra “Il Medioevo e i Cavalieri Templari”

Dal 9 dicembre al Liceo Artistico “Preti Frangipane” verrà allestita una mostra d’arte dedicata ad uno dei temi più affascinanti della nostra storia: “Il Medioevo e i Cavalieri Templari”. L’Ordine dei Templari, nato nel periodo delle Crociate, è stato l’ordine monastico – cavalleresco più conosciuto, attorno al quale sono nate svariate leggende durante i secoli, e da esso sono state ispirate numerose produzioni cinematografiche e, in generale, artistiche. Il fascino della storia è stato suggestivo anche per gli allievi del Liceo, che, guidati dal prof. Rodolfo Malafarina, hanno realizzato manufatti riguardanti questa tematica, coniugando il proprio talento con le tecniche apprese nel corso dei loro studi. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Catena Giovanna Moschella, invita tutti a partecipare: l’inaugurazione sarà alle ore 10,00 del 9 dicembre, e poi la sala mostre che ospita l’evento sarà aperta anche per i giorni successivi, in maniera completamente gratuita e senza necessità di prenotazione. Si potranno osservare le opere realizzate dalla sezione di figurativo pittorico del Liceo, con la collaborazione degli indirizzi di design della ceramica, design del tessuto e della moda, grafica e discipline plastiche e scultoree.