Reggio Calabria – “Adotta il verde”, piante natalizie installate al Viale Calabria

L’iniziativa ‘Adotta il verde’ ha coinvolto numerosi cittadini volontari che, nel weekend, si sono occupati della manutenzione del decoro urbano, splendide le piante natalizie installate lungo l’area, così anche i cittadini della zona sud possono respirare l’area natalizia dopo le splendide luminarie che abbiamo visto accendere in questi giorni nel centro storico, è quanto dichiarano i fratelli Franco e Giuseppe Paviglianiti.

È proprio grazie all’iniziativa spontanea di cittadini volontari che si sono occupati di ridare decoro e dignità – ripulendo tutta l’area – ad un piccolo polmone verde situato nella zona residenziale del viale Calabria.

Sin da subito l’attività dei privati cittadini è stata riconosciuta dal Comune di Reggio Calabria – che infatti ha dato il suo patrocinio – nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il verde”, entro la quale “Idea Frutta” opera.

Questo dimostra che la cittadinanza ha a cuore le sorti della sua città ed è provvista di quel naturale senso etico di chi vive in una società democratica civile e matura. Tanto è stato fatto analizzando soprattutto i dati sulla percentuale di differenziata in città e considerando da dove si è partiti e tanto c’e’ ancora da fare per operare una completa inversione di tendenza e un cambiamento di mentalità, come testimoniato dalle segnalazioni dei cittadini in relazione all’abbandono sulle strade dei rifiuti.