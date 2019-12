Reggio Calabria – A piazza Indipendenza l’atteso live dei Boomdabash

Lo avevano promesso che sarebbero venuti a Reggio Calabria e hanno mantenuto l’impegno preso.

I Boomdabash con il loro live “Per un milione winter tour” saranno in riva allo Stretto sabato 28 dicembre a Piazza Indipendenza. Il concerto organizzato dalla Città Metropolitana insieme alla Esse concerti Srl, si svolgerà gratuitamente a partire dalle ore 21,30.

Considerata una delle migliori band reggae italiane, i Boomdabash sono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop, a testimonianza della grande versatilità della band nel muoversi in diversi range e stili musicali. All’interno dell’ultimo loro lavoro in studio non mancano inoltre i riferimenti a molte tematiche sociali care al gruppo. Da sempre Boomdabash trattano nei testi delle loro canzoni argomenti che nascono dall’attenta osservazione e analisi di alcune problematiche che affliggono la società odierna: dal bullismo, alla lotta dei diritti per l’amore tra persone dello stesso sesso sino allo schierarsi a favore di tutte quelle persone che socialmente e involontariamente risultano essere più deboli.

La band ha conquistato con Mambo Salentino (feat. Alessandra Amoroso) il doppio disco di platino ed è a tutti gli effetti il brano più trasmesso dalle radio: i Boomdabash si sono aggiudicati il primo premio della Power Hits Estate 2019.

Attraverso l’irrefrenabile energia che li contraddistingue da sempre sul palco, i Boomdabash sono pronti a far ballare il pubblico reggino e a stupire con numerose sorprese ed effetti speciali.