Reggio Calabria – A Bocale il sottopassaggio verso la spiaggia è inaccessibile (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo – Buongiorno, vorrei segnalarvi una situazione inaccettabile nella zona di Bocale II, presente oramai da diversi mesi. In seguito ad alcune mareggiate, il sottopassaggio (adiacente alla Posta) verso la spiaggia è praticamente inaccessibile. Come si può notare dalle foto è presente un bagno chimico (precedentemente utilizzato dai militari e adesso in balia del mare), che ostruisce il passaggio e deturpa l’ambiente. Chiedo cortesemente di segnalare questa situazione a chi di dovere, in modo tale che i cittadini possano accedere alla spiaggia senza alcun intralcio. Ma soprattutto è cruciale provvedere al più presto alla rimozione del bagno, che oltre ad essere d’intralcio, non è di certo un toccasana per l’ambiente circostante.