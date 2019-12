Rapina questa mattina ai danni della sala Bingo di via Vecchia Provinciale ad Archi. Tre persone a volto coperto, ma non armate, sono entrate in azione intorno alle 9.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato subito le indagini. I malviventi, dopo aver messo a segno la rapina, si sono dileguati a bordo del proprio veicolo.