Prorogato per 6 mesi il commissariamento del Comune di Siderno (RC)

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per un periodo di sei mesi, dell’affidamento del Comune di Siderno (RC) alla Commissione di gestione straordinaria gia’ incaricata. Il provvedimento si è reso necessario in quanto “non è stata ancora completata l’azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali”. E’ quanto si legge in un passaggio della comunicato del Consiglio dei ministri. Inoltre, il Cdm, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Mezzojuso (Palermo), e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria.