Il porto di Gioia Tauro è bloccato sia in entrata che in uscita da una protesta pacifica di alcuni migranti della tendopoli di San Ferdinando che, questa mattina hanno raggiunto lo scalo con uno striscione nel quale chiedono “documenti per tutti”.

Come riporta lacnews24, un migrante è rimasto ferito da un’auto che tentava di uscire dal porto. In corso la mediazione delle forze dell’ordine per tentare di far sgomberare il varco.