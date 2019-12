Porto di Gioia Tauro – 6 milioni di euro per il retroporto

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Commissione Bilancio del Senato

dell’emendamento a mia prima firma che inserisce nella manovra finanziaria la spesa di 6 milioni di

euro per l’ammodernamento e lo sviluppo del retroporto di Gioia Tauro. Le risorse serviranno per

realizzare opere di riqualificazione in particolare nell’ambito della viabilità, dei trasporti, della

logistica e del decoro urbano delle aree industriali ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e

San Ferdinando”. Lo afferma il Senatore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Auddino, parlamentare

della Piana di Gioia Tauro.

“Questo è un risultato di grande valore per il tutto il territorio regionale – continua il Senatore

pentastellato – finalmente verranno stanziate risorse per l’avvio di cantieri che riqualificheranno la

zona industriale del retroporto e renderanno, indubbiamente, il sistema imprenditoriale attorno

allo scalo gioiese più forte e competitivo, bello e attraente. Il Governo ha compreso fin da subito

che l’area portuale di Gioia Tauro è una risorsa strategica per il tutto il Sud ed è da valorizzare con

la massima priorità.

Grazie all’ interessamento accordatomi fin da subito dal Ministero delle Infrastrutture – prosegue il

parlamentare – in meno di un anno, con impegno e tenacia, abbiamo superato la situazione di fermo

in cui versava lo scalo da anni facendo crescere i volumi di traffico e, da ultimo, facendo arrivare le

tre gru di ultima generazione, tra le più grandi al mondo, capaci di lavorare navi da 22 mila TEUs.

Questi risultati rappresentano le prime tappe di un percorso più esteso di crescita economica,

investimenti e sviluppo industriale su cui sto lavorando da tempo e che consentirà di sviluppare

finalmente l’enorme potenziale dello scalo.

Continuerò a lavorare ed a mantenere alta l’attenzione sul Porto perché credo fermamente che da

qui passino delle ottime chanches di sviluppo per tutta la Calabria, anzi per l’Italia intera” conclude

Auddino.

Giuseppe Auddino

Portavoce del M5S al Senato