Parte Ardore Winter Village

Assieme alle città calabresi più importanti ed alla vicina Locri, regina della movida notturna, anche Ardore quest’anno sale in cattedra realizzando la prima edizione di “ARDORE WINTER VILLAGE”! Sarà un mese d’intrattenimento per grandi e piccini, musica live, balli di gruppo, giochi e comicitá che accompagneranno il drink/food degli stand. L’evento si svolgerà ad Ardore Marina in PIAZZA DANTE dall’ 8 DICEMBRE al 6 GENNAIO 2020 grazie all’impegno ed alla dedizione del sindaco Campisi e di tutta l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ed i dipendenti impegnati; ma anche grazie alla rinata PRO LOCO capitanata dalla prof. Paola Fumagalli ed i suoi numerosi collaboratori, ai giovani della CONSULTA GIOVANILE ARDORESE, alla neonata associazione APA – AZIENDE PRODUTTIVE ARDORESI, rappresentata dall’imprenditore Francesco Patea ed all’ASSOCIAZIONE di promozione sociale A.N.A.S, con la guida regionale affidata a Gianfranco Sorbara e la sede locale guidata da Daniela Andrianò. “Sono fiero del gruppo di cittadini che si è creato attorno alla nostra amministrazione, del loro entusiasmo e l’impegno mettono in ogni iniziata”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Campisi, “sono loro che ci danno la carica per fare quotidianamente il nostro lavoro. Confidiamo con questa manifestazione di fornire un ulteriore riferimento agli ardoresi ed a tutti i cittadini del comprensorio che in questo mese vorranno passare una serata diversa, divertendosi e trascorrendola con amici e parenti.” Si parte quindi domenica otto con la sfilata dei bambini delle contrade vestiti in maschera e con l’inaugurazione degli stand in piazza. Coordinamento Ardore Terra Madre