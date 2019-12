Rinasce la piccola chiesetta di Sant’Elia a Palmi, grazie a Scopeliti 1887

Un’abbazia dell’XI secolo, costruita da monaci basiliani e dedicata a Sant’Elia Juniore, un panorama mozzafiato, decenni di storia: è la piccola chiesetta di Sant’Elia di Palmi. Fu ricostruita dalle macerie, sull’omonimo Monte, dalla cui cima folta di pini, si può ammirare uno dei panorami più affascinanti del mondo, come diceva lo scrittore Leonida Repaci.

Unici sostenitori del restauro di questa Chiesa, l’azienda Scopelliti 1887, un’istituzione ormai a Reggio Calabria. L’intervento dell’azienda sulla Chiesa di Sant’Elia, che grazie al restauro è ad oggi utilizzata oltre che per le celebrazioni delle messe, anche per matrimoni, è consistito nella completa pavimentazione della chiesa, nell’installazione dei lampadari e dei relativi corpi illuminanti, dalla realizzazione del portale d’ingresso e dalla riqualificazione dell’esterno. E proprio in occasione delle festività natalizie, verrà aperta al pubblico le prossime Domeniche, sempre col sostegno dell’azienda Scopelliti. Alla base dell’ambizioso progetto, ci ha raccontato il titolare dell’azienda Alessandro Isola, vi è da un lato, l’obiettivo di valorizzare un sito di grandissimo interesse culturale arricchendo anche la proposta turistica, dall’altra l’intento di stimolare una nuova coscienza nel cittadino calabrese, una volontà propositiva e sinergica con il territorio. Molte sono le iniziative, a cui Scopelliti 1887 ha partecipato, la realizzazione di un parco ludico, la creazione di un laboratorio di falegnameria presso il “Villaggio dei Giovani” a Reggio Calabria, l’adozione da più di vent’anni di un’aiuola in Via Marina, sono stati sostenitori di una borsa di studio semestrale per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, presso l’Unità Operativa di Radioterapia dell’azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria e tante altre, sul sito www.scopelliti.it sono presenti tutte le iniziative. Questo perchè, il credo dell’azienda Scopelliti 1887 si fonda sul concetto di Responsabilità Sociale d’impresa, e dunque sull’investimento di parte degli utili aziendali con iniziative di utilità culturale, sociale e ambientale.

