Nucera: “Creiamo una Calabria nuova, pura, forte”

“L’appello dell’On. Santelli di condividere lo stesso percorso alle prossime elezioni regionali calabresi, in considerazione del fatto che la volontà di imprimere un cambiamento della nostra regione parte da idee e proposte convergenti, ha coinvolto i soci e i dirigenti de ‘La Calabria che vogliamo’ in una riflessione approfondita. In merito alla proposta della candidata della coalizione di centrodestra, tutti insieme abbiamo deciso di accettare tale l’invito, e per questa ragione sarò presente lunedì 23 dicembre in occasione della presentazione delle liste e dei simboli dell’On.Santelli – afferma Giuseppe Nucera – La Calabria che vogliamo intende affrontare questa sfida con gli stessi propositi e obiettivi alla base della nascita del movimento. La Calabria che vogliamo è dentro di noi, liberiamo le nostre energie e creiamo una Calabria Nuova, Pura, Forte”.