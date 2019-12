Muore in un incidente il percussionista dei Mattanza

Incidente mortale nella notte sull’autostrada Messina-Palermo. A perdere la vita Claudio Paci, percussionista del gruppo dei “Mattanza”.

Stava tornando a causa dopo aver fatto le prove, quando per cause ancora in accorso di accertamento si è andato a schiantare a bordo della Dacia Logan bianca. Si pensa ad un colpo di sonno