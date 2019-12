Un giovane di 27 anni di Melicucco ha perso la vita in seguito a un incidente stradale.

Il ragazzo, come riporta lacnews24, è finito con l’auto fuori strada precipitando in un canalone dove è rimasto tutta la notte finché questa mattina non è stato visto da un camionista che ha lanciato l’allarme. Il 27enne è morto questa mattina in conseguenza delle ferite riportate nell’impatto