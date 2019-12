Motta San Giovanni – Il concorso “I presepi nei quartieri Natale 2019”

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, nell’obiettivo di valorizzare l’antica tradizione del presepe, organizza per le festività natalizie la prima edizione del Concorso “I PRESEPI NEI QUARTIERI NATALE 2019”.

Possono partecipare tutti i cittadini, scuole, Associazioni che risiedono e hanno la sede legale nel territorio comunale.

Tutti gli interessati potranno visionare il Regolamento e aderire compilando il modulo di iscrizione, entrambi scaricabili ai seguenti link:

Regolamento Concorso

https://drive.google.com/file/d/1qyuq-m1ToldLQ5FKoslfpvbdJJ4DZwfB/view?fbclid=IwAR0eRWK4yWUT6roX6lOfJvWR9-_yxir7fc9yAOarABev_D4cBu7TVX4XmzQ

Modulo di Iscrizione

https://drive.google.com/file/d/1Ao-1vXnClXyeRtvzoIhYotkBENUpnvKn/view?fbclid=IwAR3OCx2_Nf_-gdhtiQ3RYNqljr_tUWYnmdom_tKUlkONg4WOER0wpM-BMRk

oppure contattando la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni al seguente numero di telefono, a cui è associato anche il profilo ufficiale WhatsApp della Pro Loco: 0965.1875691, oppure al cell. 3401343439.

Nella scheda di adesione si dovrà specificare il quartiere in cui verrà realizzato il presepe.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per martedì 24 dicembre 2019 alle ore 13.00.

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@prolococomunemottasg.it

OPPURE

consegnate a mano contattando la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni all’indirizzo email e ai numeri di telefono sopra indicati.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Al presepe primo classificato, invece, sarà assegnato un premio del valore di € 200 per effettuare dei piccoli interventi di riqualificazione del quartiere vincitore (verde, arredamento urbano, ecc.). L’intento della Pro Loco, infatti, è quello di cercare di recuperare alcune zone del nostro territorio.

N.B. Il concorso sarà valido solo se si raggiungerà il numero minimo di TRE presepi iscritti in gara.

“Con l’istituzione di questo concorso – aggiunge la Presidente Giovanna Di Dia – si vuol farriscoprire l’antica tradizione della realizzazione del Presepe e abbellire i quartieri del nostro Comune in occasione delle festività natalizie. E’ anche un’occasione affinché bambini, giovani, adulti e anziani si ritrovino per condividere la gioia dello stare insieme. Il premio per il presepe primo classificato ha l’obiettivo di riqualificare, con dei piccoli interventi quali verde, arredi urbani ecc, alcune zone del territorio. Sarà cura della Pro Loco infatti, sentite le proposte dei vincitori, attivarsi per realizzare l’intervento deciso. Un premio insolito, diverso, che vuole anche porre l’attenzione sulla cura dei nostri quartieri e vuole essere un invito ai cittadini a prendersene cura, anche con piccole azioni quotidiane. Ringrazio, infine, l’Assemblea dei Soci che ha proposto questa idea innovativa e rinnovo l’invito a tutti i cittadini, associazioni, scuole ecc. del nostro Comune a partecipare al concorso, augurando a tutti Buone Feste.”