Grazie a #ItaliaViva è stato evitato l’aumento dell’#Iva, ma c’è ancora tanto da fare ripartendo dal piano #ItaliaShock. Tra le varie misure necessarie per far ripartire il Paese, centrale è il completamento della Statale 106. Un’opera di fondamentale importanza per la #Calabria che vogliamo portare a compimento.

Lo scrive il Senatore IV, Ernesto Magorno.