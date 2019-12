Maltempo in arrivo sulla Calabria: è allerta arancione

Il maltempo però non è ancora finito, infatti un vortice ciclonico dal Nord Africa sta per avvicinarsi minacciosamente alla Calabria. in vista del peggioramento la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta arancione lungo tutta la costa jonica calabrese. Venti forti di Scirocco flagelleranno infatti i litorali e piogge abbondanti insisteranno sulle stesse zone per parecchie ore.