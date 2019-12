Reggio Calabria – Atam seleziona 30 persone per nuova graduatoria, le info

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N. 30 “OPERATORI D’ESERCIZIO” CCNL AUTOFERROTRANVIERI

È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di Operatori d’esercizio par. 140, CCNL Autoferrotranvieri, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

L’Operatore d’esercizio è un lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolge mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone e le connesse attività accessorie, come riportato dalla declaratoria del CCNL Autoferrotranvieri: “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.”

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2019, compilando l’apposito modulo on-line accessibile dal sito internet www.atam-rc.it

Clicca qui per scaricare l’informativa completa