Per cause ancora in corso di accertamento un grosso incendio ha distrutto i gazebo sulla spiaggia dell’Oasi Village di Reggio Calabria. Sono intervenuti, intorno alle 2, sette uomini e tre autobotti dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco nella notte è durato circa due ore, con l’impiego di due mezzi e sette uomini, inoltre l’incendio ha coinvolto due palme e questo spiega la lunga durata delle operazioni di spegnimento.