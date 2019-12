Il 3 gennaio 2020 alla Biblioteca De Nava, il reggino Demetrio Marra presenta “Riproduzioni in scala”

Il CIS, Centro Internazionale Scrittori della Calabria, ha organizzato per il 3 gennaio 2020, alle h. 16:45 alla Biblioteca “De Nava”, la presentazione del libro “Riproduzioni in scala” (Interno Poesia, 2019) del reggino Demetrio Marra, classe 1995, alla sua prima pubblicazione. Introdurranno la dott.ssa Lorely Rosita Borruto, il prof. Ottavio Amaro; dialogherà con l’autore la prof.ssa Mila Lucisano. Qui l’evento Facebook per maggiori informazioni:

Il libro, con la prefazione dello scrittore e traduttore Flavio Santi, narra in versi la distanza tra Reggio Calabria, la città natale, e Pavia, la città d’adozione. Con un tono contemporaneamente arrabbiato e nostalgico, Marra si spende in una satira senza censure verso la corruzione di entrambe le città e di ciò che esse rappresentano. Non mancano testi lirici e introspettivi, a marcare il “dissidio”, con particolare attenzione ai mezzi e alle insidie della contemporaneità. La pubblicazione, avvenuta il 7 novembre 2019, è stata accompagnata da un tour di presentazione ancora in corso: Pavia, Milano, Roma, e col nuovo anno Padova, Grosseto, Pisa, Palermo. Il volume è disponibile su tutti gli e-commerce e nella maggior parte delle librerie fisiche. Qui il link al libro nel catalogo della casa editrice: https://internopoesialibri.com/libro/riproduzioni-in-scala/?fbclid=IwAR2nlqg5Xd4it3kb8h5CHcVK7SUfV0UZdq5KirBl9vvtU4CsGixulmijBfY

L’autore ha esordito nel luglio 2018 con una silloge di poesie per il n. 90 di «Atelier», con prefazione di Andrea De Alberti. È stato poi incluso nell’antologia Poeti nati negli anni ’80 e ’90 (Interno Poesia, 2019) a cura di Giulia Martini, con tre testi e la prefazione di Riccardo Donati. Su «La Clessidra», a. XIII, n. 1-2, ha pubblicato il poemetto Tutto sopra le calabresi cose, in cui racconta dei terremoti che hanno devastato la Calabria, con particolare enfasi su quello del 1908. Recentemente, cinque suoi testi sono stati pubblicati nell’antologia Abitare la parola (Ladolfi Editore), a cura di Eleonora Rimolo e Giovanni Ibello. Sue poesie inedite sono comparse sui siti Poetarum Silva e Yawp. L’autore è stato intervistato da Irene Blundo per Uozzart e per “Il Tirreno”; un suo testo inedito è stato pubblicato su “Repubblica – Roma”, nella Bottega di poesia a cura di Gilda Policastro, nell’edizione del 24 novembre; è stato segnalato da Luca Mastrantonio su 7, l’allegato del Venerdì del “Corriere della Sera”, nell’edizione del 20 dicembre. Laureando a Pavia in Filologia Moderna su Luciano Bianciardi, collabora con la Treccani online, per cui ha già pubblicato articoli nella sezione “Lingua Italiana”. È vice-direttore della rivista “Birdmen Magazine”, di approfondimento sul Cinema, le Serie Tv e il Teatro.

Di seguito, si allegano un testo e un estratto da La vita a Kansas City in anteprima:

Lo svincolo di San Leo

Sull’autostrada crescono ficarazzi

come segnaletica complementare.

Definiscono in profondità

di campo la strada per le automobili

distratte dalla linea orizzontale

del mare.

Oltre: barche che mietono

la superficie: raccontare è un’azione, esatta

-mente come

La vita a Kansas City

In un’ora e mezza con l’aereo

a San Francisco. Oltre la linea

omerica di Scilla e Cariddi l’atterraggio

al Tito Minniti. Tutt’attorno senza

lampioni i campi di calcio.

L’edilizia si aggrappa sulla

gola, ma in fondo da Gambarie

non è così male. Lo schermo dei

terrazzamenti divide la periferia

dalla civiltà precoloniale.

Dalle strade ci sono

stati più terremoti che ricostruzioni. Montale

non ha visto i veri sciacalli

di Modena, le lanterne nel 1908

cadute in terra hanno bruciato tutto.

I primi a soccorrere furono i russi

e gli inglesi.

Fucilarono i carcerati

tra le rovine.

Al Museo i bronzi dànno

le spalle al lungomare: (Morgana

dice che i corpi riempiranno

il ponte sullo Stretto). E sull’alto

le palme sono piene

di cemento, nei gazebo

abusivi si serve l’aperitivo. Il sole

acceca per volere degli

incoronati solo il traffico.

[…]