Favazzina distrutta da mareggiata, una petizione per riparare i danni (FOTO)

Lo stesso mare che, da secoli, le regala fascino e in cui il mare si specchia, ha seminato distruzione. E’ la triste realtà di Favazzina che, con una mareggiata pre-natalizia, ha subito pesanti danni.

Sul web è stata creata una petizione.

“A ridosso – si legge nella petizione – – di Natale 2019 una mareggiata violenta e spietata ha messo in ginocchio un piccolo paradiso terrestre chiamato Favazzina. Case e strade distrutte, spiagge cancellate… Non esiste quasi più niente e non si riesce nemmeno più a raggiungere il mare a causa dei detriti, dei massi, della terra etc etc che ostruiscono il passaggio. Migliaia di persone si rifugiano in questo borgo con le famiglie per trascorrere i mesi estivi in serenità… Serve urgentemente l’intervento di tutte le Istituzioni locali e regionali per la ricostruzione dell’intera costa!!! Non si può abbandonare una comunità al suo tragico destino solo perché non si chiama Venezia! Noi abbiamo un patrimonio naturale e paesaggistico che nulla ha da invidiare a nessuno. Scilla e Favazzina rientrano tra le meraviglie UNESCO da tutelare e salvaguardare. Non possiamo restare inermi davanti a tanto degrado”.

