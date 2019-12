Consiglio Regionale, approvati bilancio consolidato 2018 e variazione bilancio previsione 2019-2021

Durante la seduta di ieri il Consiglio Regionale ha approvato il rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2018 e l’Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021.

Il documento, illustrato in aula dal consigliere Giuseppe Aieta (Pd) aveva gia’ superato il vaglio della commissione Bilancio.

Approvato anche il punto riguardante i tirocinanti dell’amministrazione della giustizia, i tirocinanti degli enti locali rientranti nell’ex Bacino dei percettori di mobilita’ in deroga, i tirocinanti MIBACT e i lavoratori in servizio presso il MIUR in ordine alla storicizzazione dei precari della Regione.Sì dell’Aula anche alla Legge regionale su Conguaglio tariffa conferimento rifiuti urbani.

Rinviata, invece, la trattazione della proposta di legge di Francesco D’Agostino (Oliverio Presidente) recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)” il cui inserimento non era stato approvato nella scorsa seduta.