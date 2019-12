CaffèMauro di nuovo insieme alla Viola

Caffè Mauro – azienda storica nella produzione di caffè dal 1949 – e la Viola Reggio Calabria basket rinnovano la loro partnership: la torrefazione calabrese torna infatti tra gli sponsor della squadra di basket.

“Sono davvero orgoglioso di annunciare, in questo anno per noi speciale, in cui celebriamo i 70 anni di attività – afferma Fabrizio Capua Presidente e Amministratore Delegato di Caffè Mauro – il nostro sostegno alla Viola Reggio Calabria, squadra storica e con la quale Caffè Mauro condivide la tenacia, la resilienza e il legame con il territorio. Un impegno concreto nei confronti di questa città, di collaborazione e di sostegno allo sport e alla sua tifoseria che con fermezza e partecipazione ha consentito la continuità di questa valorosa squadra, simbolo del basket calabrese e nazionale.

La sponsorizzazione da parte di Caffè Mauro rientra nel piano di attività che svolgiamo favore dello sport e dello sviluppo del sistema socio-economico della nostra terra”

La partnership si fonda sui valori comuni delle due realtà calabresi: volontà di non arrendersi mai, valorizzazione del territorio, esaltazione delle migliori risorse reggine da scoprire e da e sostenere.

La Viola esprime il vero emblema di “resilienza”, il mantra che ha sempre accompagnato il percorso della squadra neroarancio, rinata di recente sui valori della trasparenza e della sostenibilità, grazie alla generosa passione dei propri tifosi. Un percorso per certi versi analogo a quello del risanamento e rilancio di Caffè Mauro, anch’esso basato sull’amore per il territorio e su una ricerca costante dell’eccellenza e della qualità.

Nota in passato per essere stata il caffè ufficiale dei mondiali di calcio di Italia ‘90, Caffè Mauro è da sempre partner di primo livello delle realtà sportive italiane e reggine in particolare. Tutti i tifosi amaranto ricordano il marchio sulla maglia della Reggina in serie A e i sostenitori neroarancio hanno sempre apprezzato il sostegno dell’azienda alla Viola.

Caffè Mauro, eccellenza italiana nel settore dell’industria alimentare, presente con i suoi prodotti di qualità in oltre 60 paesi al mondo, è stata acquisita nel 2009 dalla holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua che l’ha risanata e rilanciata. L’azienda, che quest’anno festeggia il suo 70esimo anno dalla fondazione, nel 2018 ha superato per la prima volta i 20 milioni di euro di fatturato con tre milioni e mezzo di chili di caffè torrefatto nello stabilimento produttivo di Villa San Giovanni.

“Sono davvero entusiasta – dichiara il presidente della Viola Carmelo Laganà – che un’azienda storica e prestigiosa come Caffè Mauro – abbia deciso di riavvicinarsi alla Viola e in particolare al nostro progetto. Questo ci conferma quanto di buono abbiamo saputo realizzare fino ad oggi e getta delle basi importanti per il futuro dello sport nella nostra città”.

***

La storia di Caffè Mauro inizia nel 1949 quando Demetrio Mauro ha l’intuizione e la forte volontà di far installare in un magazzino, nei pressi del porto di Reggio Calabria, una macchina torrefattrice in grado di tostare 15 Kg di caffè al giorno. La piccola azienda è fra le prime a introdurre nel mercato il caffè confezionato. Da allora Caffè Mauro ha uno sviluppo vorticoso. Demetrio Mauro costruisce una realtà che diventa presto una delle più avanzate del settore. Negli anni ’50 e 60′ la “Mauro Caffè” si connota come un’Azienda innovatrice sotto molteplici punti di vista: applica strategie inedite nell’ambito dei sistemi di produzione, della distribuzione, della pubblicità e della promozione.

Nel 2009 la holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua, rileva la Caffè Mauro con l’obiettivo di supportarla, sia con risorse finanziarie, sia in termini strategici, nel processo di crescita e di consolidamento del marchio. L’azienda entra in una fase riorganizzativa necessaria per acquisire un più adeguato posizionamento competitivo e una più corretta valorizzazione – sul mercato nazionale ed internazionale – del suo patrimonio di esperienze e di qualità. Oggi che il risanamento è completato, Caffè Mauro è tornata ad essere una realtà imprenditoriale italiana riconosciuta nel mondo per la qualità e la tradizione, con una struttura operante su tutti i canali distributivi (dall’alimentare al bar, dalla ristorazione al vending) e una rete capillare di vendita organizzata in Italia e all’estero. L’azienda sorge su un’area totale di 40.000 mq ed è attiva con uno stabilimento di 6.000 mq a Villa San Giovanni (RC), che coniuga l’avanguardia tecnologica e l’automazione dei processi, all’esperienza di un team di manager e tecnici che seguono e controllano ogni singola fase del processo produttivo. Un laboratorio dedicato al controllo qualità verifica costantemente che siano rispettati i più rigorosi standard qualitativi nazionali e internazionali.