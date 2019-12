Alla Camera di Commercio di Reggio Calabria incontro per la promozione del territorio metropolitano

Nell’ambito del progetto di valorizzazione turistica del territorio metropolitano finalizzato alla costituzione di due Club di prodotto, Martedì 17 dicembre p.v. alle ore 10.30 presso la sede camerale si svolgerà un momento di approfondimento e di confronto, che avrà come protagonisti tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare e condividere standard e modalità operative per valorizzare le nostre risorse, creare un sistema di offerta turistica aggregata e ottimizzare, in particolare, il club di prodotto “Heritage”.

L’iniziativa si svolgerà secondo il seguente programma:

Saluti

Antonino Tramontana, Presidente Camera di commercio di Reggio Calabria

Intervento e discussione

Massimo Feruzzi, Amministratore Unico JFC srlTourism&Management

> indicazioni sull’impostazione del Disciplinare del Club di Prodotto Heritage

> valutazione sui possibili criteri da adottare da parte dei gestori dei beni culturali