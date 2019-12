A Sant’Ilario dello Jonio “Storie migranti/2”

Sabato 7 dicembre, alla Marina di Sant’Ilario dello Jonio, nelle sale dell’Oratorio del Sacro Cuore, a partire dalle ore 18.00, “Storie migranti/2”, evento promosso e organizzato da Eurocoop servizi “Jungi Mundu” e Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), in collaborazione con l’amministrazione comunale e il blog d’informazione “Apostrofi a Sud”.

Dopo i saluti del sindaco, Giuseppe Monteleone, e del presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo, incontro e dibattito con Mimmo Gangemi, autore di un capolavoro della narrativa sul tema delle migrazioni, “La Signora di Ellis Island” (Piemme), Ilario Ammendolia, direttore editoriale di “Riviera”, e Jacopo Giuca, giornalista di “Riviera”. La lettura di alcune tra le più belle pagine del romanzo è a cura di Rossella Scherl. Seguirà la degustazione di cibi realizzati dai beneficiari del progetto di accoglienza in collaborazione con gli operatori della Eurocoop. Alle 20.30, poesia in musica sui temi delle migrazioni con il live di Fabio Macagnino.