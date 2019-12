A Roccella i Laboratori Officine Musicali

I Laboratori “Officine Musicali” nascono nel 2016 da un idea di Antonio La Palerma allora Presidente dell’Associazione Culturale Radio Tele Roccella che dal 1976 si occupa della crescita culturale/musicale sul territorio, ora sotto la direzione di Massimo Logozzo, sono stati inseriti in un più ampio programma di sensibilizzazione alle attività musicali che prevede il dialogo con le istituzioni presenti sul territorio e le scuole, infatti in questi anni si sono costituite iniziative atte alla promozione musicale e la valorizzazione dei soggetti locali, citandone alcuni come il Radio Roccella Rock Contest, la creazione di una radio web in collaborazione con il liceo classico di Locri e appunto i laboratori Officine Musicali.

L’istituzione dei Laboratori Officine Musicali vuole essere momento significativo per la promozione educativa, culturale e musicale del territorio.

In questo senso vuole raccogliere domande e bisogni, valorizzare le risorse esistenti e sviluppare una progettualità in differenti direzioni, con l’intento di promuovere un insegnamento motivante, attivo, produttivo, critico ed efficace da una parte, e dall’altra di fornire una costante formazione verso il territorio e in particolare, verso il mondo adolescenziale e giovanile, offrendo spazi e occasioni di incontro con la musica, rispondere alle domande di aggregazione e ai bisogni di esperienza culturale diretta, collettiva e autonoma.

Sotto la supervisione di Antonio La Palerma, prima e di Andrea Lombardo poi (Coordinatori del Laboratorio Musicale), sono impegnati diversi musicisti che hanno sposato in pieno il progetto.

Grazie alla costante presenza, passione e professionalità del Maestro Rocco Timpano, una rilevanza particolare assumono in termini di partecipazione, i corsi di chitarra classica e moderna, chitarra battente, lira calabrese e organetto diatonico, clarinetto e percussioni.

Un ringraziamento per la sensibilità verso le tematiche attinenti alla cultura musicale, va rivolto all’amministrazione comunale di Roccella Ionica, in particolare all’Assessore Comunale Alessandra Cianflone, all’Assessore Fabrizio Chiefari e al Capo gruppo di maggioranza Consigliere Domenico Cartolano che, tutti sotto la supervisione e l’attenta guida del Sindaco Vittorio Zito, hanno contribuito, rendendo disponibili spazi e locali adiacenti al teatro al Castello noto per ospitare il famosissimo Roccella Jazz Festival, la crescita dei Laboratori “Officine Musicali”