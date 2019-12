A fuoco la cabina elettrica della tendopoli di San Ferdinando

Stamattina la cabina elettrica della tendopoli di San Ferdinando è andata a fuoco. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse con conseguenze ben più gravi.



È da mesi che si verificano continue interruzioni dell’erogazione della corrente elettrica a causa di sovraccarichi e l’episodio di oggi era quindi facilmente preventivabile.

Nei giorni scorsi – si legge in una nota diffusa dal Coordinamento lavoratori agricoli USB – abbiamo inviato al Prefetto di Reggio Calabria, ed estesa a Regione Calabria e Comune di San Ferdinando, una richiesta di incontro urgente. Tra le problematiche da discutere, insieme alle condizioni di lavoro e all’accesso ai permessi di soggiorno, al primo punto avevamo previsto proprio questo argomento.

Nell’auspicare l’immediato ripristino della fornitura elettrica, fondamentale per garantire le condizioni minime di vivibilità nella tendopoli, ribadiamo con forza l’esigenza di una convocazione immediata per vagliare soluzioni che mettano al centro l’inserimento abitativo diffuso dei lavoratori agricoli e la possibilità di potersi affittare una casa.