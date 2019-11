Sportello Consumatori di Reggio Calabria: “Scalinata Via Fiume inaccessibile alla cittadinanza”

Ancora una volta, su segnalazione dei cittadini residenti nella centralissima Via Fiume di Reggio Calabria, scrive in una nota lo Sportello Consumatori di Reggio Calabria , ci troviamo di fronte un esempio di incuria e non curanza: la scalinata che si trova in fondo alla suddetta via, risulta ormai da tempo recintata, inaccessibile alla cittadinanza e priva di basamento.

Le incessanti piogge dei giorni scorsi non hanno fatto che peggiorare la situazione. Infatti sono molteplici e pericolosissime le “voragini” che si sono venute a creare.

Lo Sportello Consumatori di Reggio Calabria auspica che la situazione possa tornare al più presto alla normalità.