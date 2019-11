Reggio Calabria – Paolo Battaglia La Terra Borgese al Teatro Francesco Cilea

Paolo Battaglia La Terra Borgese a Reggio Calabria per presentare “Nel giardino dei colori che cantano“, mostra pittorica di Francesca De Gennaro. All’interno del Teatro Francesco Cilea in Piazza Italia nelle sale del foyer il vernissage della mostra “Nel giardino dei colori che cantano” aprirà al pubblico alle ore 17 di venerdì 6 Dicembre 2019, tra giornalisti e visitatori Battaglia La Terra Borgese racconterà tutti i particolari della ricerca e della grandezza dell’opera di Francesca De Gennaro.

“Una pittrice tutta da scoprire; nel colore Francesca De Gennaro trova uno dei mezzi più efficaci per esprimere sentimenti – afferma il noto critico Paolo Battaglia La Terra Borgese – e stati d’animo e la conoscenza dei suoi valori, le abilità cromatiche, dei toni, delle gradazioni e degli accostamenti che si possono ottenere, e che hanno assecondato la pittrice Francesca De Gennaro a trovare le varie soluzioni pittoriche ‘Nel giardino dei colori che cantano’. Il caso De Gennaro – alla sua prima personale – è un esordio che si presenta all’osservazione come un complesso labirinto di esperienze personali dell’Artista, lo sviluppo delle sue capacità espressive e della sua sensibilità, del senso estetico. Ciò ha dato genesi a un pertinente percorso espositivo che si compone di 16 dipinti consegnati a tre saloni ideali: il primo è quello dei luoghi umanizzati, del “mostro” emancipato, come in quadri contestualizzati a Gaza, Istanbul, New York, Asia, Babilonia; c’è poi il salone che afferisce ai valori dell’ordine cosmico e perciò spirituale, con opere dalle poetiche suggestive di perfetti modelli verso cui tendere nell’azione e nella conoscenza, e questi guardano soprattutto al paesaggio, lagunare, stagionale, forestale e al cerchio dell’orizzonte; infine il terzo salone, ma che in realtà è di mezzo, dove è esposta un’opera di transizione tra i primi due saloni: Universi paralleli, che racconta la bugia dell’illusione dettata dallo spirito in una realtà che pur tuttavia resta ciclica e imperitura, ma che anche racconta con fierezza di come l’auspicio dell’artista si “accontenti” di un uomo migliore, in linea con la natura, e che ricerchi sempre l’esempio nella piena armonia degli accordi dell’universo.” (Paolo Battaglia La Terra Borgese)

Il Gruppo Fidarte ha organizzato il vernissage del “Nel giardino dei colori che cantano“, in collaborazione con la Fondazione Benedetta è la vita con il noto critico Paolo Battaglia La Terra Borgese, per venerdì 6 Dicembre 2019, alle ore 17, al Foyer dello storico Teatro Francesco Cilea in Piazza Italia a Reggio Calabria.