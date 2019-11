Reggio Calabria – Multe selvagge nella zona nord, un cittadino ‘nauseato’ chiede risposte al Comune

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

sono un cittadino residente nella zona nord della città.

Vi scrivo per mettere al corrente l’intera città dell’operato della nostra amministrazione e del corpo dei vigili urbani, in questi ultimi 2 mesi, per quel che riguarda le multe agli automobilisti.

Serve una doverosa premessa.

Come ricordete, nel lontano 2015, furono necessari dei lavori di puntellamento e messa in sicurezza di un ponte sull’autostrada ex A3, in corrispondenza dell’uscita GALLICO.

Parte del traffico, venne quindi deviato fino alla fine dei lavori, sulla statale 18 ( via Nazionale).

Vennero quindi istituiti dei divieti di sosta AMBO I SENSI DI MARCIA, che dovevano essere rimossi naturalmente alla fine dei lavori.

Tutto ciò, è riportato ed è scritto proprio sul sito del comune! Vi basta dare un occhiata al documento che vi allego.

Orbene, dal 2015, questi segnali di divieto di sosta,che vanno dallo svincolo di Gallico fino a Pentimele, NON SONO MAI STATI RIMOSSI.

Nel mese di Ottobre, il nuovo comandante dei Vigilanza Urbani di Reggio Calabria, si accorge dei cartelli. Quale migliore occasione di fare un po’ di multe e recuperare un po’ di soldi, usando le nuovissime apparecchiature installate sulle autovetture dei vigili stessi? Senza neanche scendere dal mezzo, ma usando la telecamera in dotazione, sono state multate senza pietà tutte le auto in sosta, ambo i sensi di marcia, tra Gallico e Pentimele.

Attenzione,questo non è avvenuto una sola volta, ma ci sono soggetti che si sono visti recapitare più di 10 multe!!

Ecco alcune domande per i nostri amministratori e il capo dei vigili urbani di Reggio Calabria:

– Perché, dopo ben 4 anni dalla fine dei lavori, i segnali non sono stati mai rimossi?

– Dove dovrebbero fermarsi le persone che intendono acquistare qualcosa nelle numerose attività commerciali della zona?

– È forse causa dei divieti di sosta il mancato ritiro dei rifiuti urbani da parte dell’ AVR? In un servizio porta a porta, non si capisce infatti dove debbano parcheggiare i mezzi per ritirare i rifiuti. Oppure parcheggiano tutti al palacalafiore e li portano a mano?

– Dove dovrebbero parcheggiare i commercianti che fanno carico e scarico merci? Diversi di loro hanno ricevuto più di 10 multe in appena un mese. Anche loro parcheggieranno al palazzetto dello sport a Pentimele e saliranno le merci a piedi? L’amministratore ci farà fare un po’ di palestra..

– Dove si posteggeranno le macchine di anziani e invalidi, che devono scendere per entrare nelle abitazioni? Anche loro al palapentimele, o le mettiamo in via Marina a Gallico? Poi li carichiamo su una carriola e li saliamo a piedi?

– Come è possibile istituire un divieto di sosta su ambo i lati di marcia su una strada che ha visto macchine scorrere e restare in sosta ben prima che tutti i componenti di questa amministrazione nascessero?

Sarebbe molto gradita qualche risposta.

Un cittadino nauseato da questa amministrazione.