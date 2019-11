Reggio Calabria, Marra: “Da giorni Catona senza acqua, serve intervento immediato”

Le frazioni di Salice e Rosali dell’ex circoscrizione di Catona, sono da domenica senza acqua , a causa del mancato funzionamento della pompa di sollevamento del pozzo di Rosali , che serve il serbatoio di Modenella, tra l’altro la carenza dell’acqua colpisce anche Arghillà e Villla San Giuseppe. La società Castore di proprietà del comune di Reggio Calabria, ad oggi dopo 5 giorni non ha provveduto a ripristinare la funzionalità del pozzo. E’ inutile evidenziare i disagi dei cittadini che da giorni sono privati dal liquido prezioso che serve ai bisogni più elementari . La società Castore ci riporta indietro di 60 anni, quando l’acqua era distribuita nelle frazioni solo dalle fontane pubbliche. Ci troviamo di fronte ad un fallimento dei presunti manager della società. E’ tempo che ognuno si assuma le responsabilità. Invochiamo, un intervento urgente del sindaco per risolvere immediatamente il problema ed avviare una verifica approfondita sulla gestione della società. La popolazione non può più aspettare.

Enzo Marra Consigliere Comunale RC