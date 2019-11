Reggio Calabria – Laboratorio gratuito di scrittura creativa a cura di associazione Adexo e Europe Direct

Nell’ambito dell’iniziativa AperEurope: raccontami l’Europa a cura del Centro Europe Direct di Reggio Calabria, l’associazione culturale Adexo che da anni si occupa di workshop incentrati sulla scrittura e la comunicazione, propone un originale percorso laboratoriale sul tema della parola scritta e del diritto all’informazione corretta e libera da linguaggi violenti. Tra lecinque proposte del 2019 ideate per raccontare ai cittadini europei le opportunità che l’Europa offre, il Centro Europe Direct di Reggio Calabria, che opera all’interno della Macro Area Politiche Europee del Comune di Reggio Calabria, presentaanche “Word. No Hate – per il diritto alla comunicazione pacifica”.Il corso gratuito partirà il prossimo 6 dicembre con un programma formativooggi ritenutonecessario, basato sulla scrittura libera dalle forme ormai consuete legate a espressioni aggressive e altre forme scritte di hatespeech.

Il laboratorio, curato da Antonio Aprile e Katia Colica, attraverso una serie di incontri/lezioni esporràun approccio alla scrittura emozionale e consapevole, ponendo l’attenzione sulla libertà d’espressione che va sempre tutelata, ma non confusa con la libertà di ricevere/proporre linguaggi aggressivi. La gestione della scrittura in tutte le sue forme (racconti, articoli, poesie, giornalismo, storytelling) anche quella di nuova generazione (social network, post, storie ecc.) potrà essere elaborata secondo criteri di inclusione, apertura, e civile scambio multiculturale.Le unità formative saranno strutturate attraverso lezioni frontali ed esercizi pratici per sviluppare il senso critico, l’uso consapevole dei linguaggi, la capacità di creazione di contenuti scritti. Si affronterà anche un’approfondita analisi dei criteri deontologici che l’informazione deve rispettare. Il risultato finale mira al perfezionamento della propria capacità di espressione attraverso la scrittura e alla creazione di un connubio virtuoso tra l’espressione intima e personale e la tutela dei diritti umani.Per informazioni e iscrizioni http://europedirect.reggiocal.it