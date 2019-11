Reggio Calabria – Il 30 novembre sarà aperto il Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”

Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria, prof.ssa Catena Giovanna Moschella, e il Direttore del Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, arch. Annunziato Tripodi, sono lieti di annunciare che il Museo, in occasione della Giornata regionale dei Musei della Calabria, del 30 Novembre 2019, garantirà l’apertura di una parte dei propri locali per la visita della collezione Frangipane, tutelata dal MiBAC, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Nella stessa data, si parteciperà al contest promosso dal Coordinamento Musei Calabria, #FotoalMuseo – Racconto per immagini. Le fotografie saranno inserite sul profilo Instagram e daranno qualche anticipazione delle meraviglie del Museo, annesso ai locali della scuola.

L’apertura ufficiale avverrà il 21 Gennaio 2020, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della morte dell’indimenticato artista Alfonso Frangipane.

Il sito www.museodartefrangipane.it è in lavorazione, mentre sono già attivi la pagina Facebook, Museo d’Arte Alfonso Frangipane RC, il profilo Instagram, museofrangipanerc, e i seguenti contatti: direzione@museodartefrangipane.it, edu@museodartefrangipane.it, ufficiostampa@museodartefrangipane.it, info@museodartefrangipane.it, biblioarchivio@museodartefrangipane.it.

Il Museo rappresenterà un significativo elemento di ripresa socio – culturale per la Città di Reggio Calabria, e vedrà coinvolti attivamente i giovani, attraverso laboratori creativi e workshop.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore del Museo danno appuntamento a sabato.