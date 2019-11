Reggio Calabria – Discarica a cielo aperto in via Trabocchetto terzo (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo – Buongiorno, vorrei segnalare la presenza da mesi e mesi di una discarica a cielo aperto presso la via trabocchetto terzo di Reggio Calabria.

Da quando a Reggio Calabria è stata attivata la raccolta differenziata della spazzatura con raccolta porta a porta e conseguente rimozione dei cassonetti pubblici la situazione è velocemente degenerata in molte zone urbane.

La via in questione, come parecchie altre in città, è stata presa di mira dai cittadini vandali che non fanno altro che gettare spazzatura che inevitabilmente si riversa anche all’interno delle abitazioni dei poveri malcapitati

che hanno la sfortuna di abitare lì vicino. Alcuni cittadini del quartiere ed io abbiamo cercato invano di contattare il comune per un tempestivo intervento, non ottenendo nemmeno una risposta che ci faccia capire quantomeno che il messaggio sia stato recepito. Nel quartiere di via tabochetto terzo abitano parecchie famiglie con bambini piccoli, così come parecchi anziani che rischiano di contrarre infezioni e malattie a causa del degrado che vi è per strada.