Le copiose precipitazioni che, tra notte e mattina, si sono abbattute sulla città di Reggio Calabria hanno fatto si che il risveglio, per molti reggini, abbia regalato immagini in cui strade e marciapiedi sono state invase dall’acqua che, in alcuni casi, ha superato l’altezza dei pneumatici delle autovetture.

Le immagini che arrivano dalla zona Sud (Viale Calabria e Piazza dela Pace) chiarificano la situazione meglio di qualsiasi narrazione.