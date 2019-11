Maltempo Calabria: Reggio il comune più colpito, il resoconto degli interventi

Prosegue il lavoro dell’Unità di Crisi istituita nella mattinata odierna dal Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, presso la sala operativa di questa Prefettura per coordinare gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle avverse condizioni metereologiche che hanno investito il territorio di questa Città metropolitana e, in particolare, il Capoluogo.

Presenti i Rappresentanti della Protezione civile regionale, della Protezione Civile e del Settore viabilità e Polizia della Città metropolitana, del Capoluogo, delle Forze di Polizia, della Direzione marittima, della Polizia stradale, della Polfer, dei Vigili del Fuoco, del Suem 118, di Anas e di RFI.

Non sono state segnalate situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. La Protezione Civile Nazionale ha diramato alle 13.30 un aggiornamento delle previsioni meteo: permane l’allerta rossa fino alle 24.00, mentre da domani è prevista la riduzione dello stato di allerta ad arancione.

Reggio Calabria è il Comune dove si sono registrate le situazioni di maggior disagio per i cittadini. In molte zone della Città si sono verificati allagamenti, risolti nel corso della mattinata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, oltre che della Polizia Locale e della Protezione civile comunale, tutt’ora impegnati in azioni a tutela della popolazione.

In alcuni Comuni si sono verificati smottamenti sulle strade: i tempestivi interventi degli uffici comunali competenti hanno consentito l’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza. Permane il divieto di transito sulla SP 9, nel comune di Stilo, interrotta a causa del cedimento del manto stradale.

L’Enel e Terna stanno operando in alcune zona per ripristinare l’energia elettrica.

Sono costantemente monitorate le portate dei fiumi e dei torrenti nel territorio metropolitano, di cui si è registrato un contenuto innalzamento dei livelli.

Nessuna criticità di rilievo è stata segnalata sulla rete ferroviaria da RFI e così pure sulla rete autostradale e stradale dall’ANAS, dove mezzi di soccorso stanno comunque effettuando ricognizioni sui tratti maggiormente interessati dalle criticità.

In atto, gli eventi meteo si sono attenuati e la situazione sta gradualmente ritornando alla normalità.

Prosegue comunque l’attività della Prefettura mirata al monitoraggio del territorio e delle situazioni di rischio nonché dell’operatività dei dispositivi di emergenza attivati presso i vari Comuni a tutela della pubblica e privata incolumità.