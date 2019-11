Maltempo Calabria: rete ferroviaria in ginocchio, il punto

Circolazione sospesa su alcune linee ferroviarie calabresi, a causa dell’eccezionale ondata

di maltempo che sta interessando la Calabria.

Interrotta, dalle 12.00, la Lamezia Terme – Catanzaro Lido, a causa dell’allagamento della

sede ferroviaria e della presenza di detriti in più punti della linea. Le forti piogge hanno

provocato anche una frana fra Marcellinara e Catanzaro.

Il treno Regionale 3829, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, questa mattina è rimasto

bloccato nella galleria Marcellinara – fra Marcellinara e Catanzaro Lido – a causa della

presenza di oltre 50 cm di acqua sui binari. Nessun pericolo alle persone, che alle 15.30

sono state trasbordate, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, fuori dalla galleria.

Circolazione sospesa, dalle 14.10, anche fra Sibari e Catanzaro Lido. In base al Bollettino

Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, sulla linea Ionica per la

giornata di domani è stato riprogrammato – con riduzioni – il servizio ferroviario.

Novanta i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) al lavoro per verificare

le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus.