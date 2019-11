La Pasticceria Boccaccio presenta la crispellata natalizia

La Pasticceria Boccaccio, sita sul lungomare di Cannitello a Villa San Giovanni (RC), durante tutte le domeniche del mese di Dicembre, a partire da domani 01 Dicembre, per cominciare a creare l’atmosfera natalizia, propone LA CRISPELLATA! I Pasticcieri Francesco Cusmano e Francesco Sottilaro delizieranno il palato dei clienti con le tradizionali CRISPELLONE DI NATALE: se ne produrranno di vari tipi, con le acciughe per i più grandi, per i più piccoli si faranno senza le acciughe, ricoperte di zucchero o di miele…. da leccarsi i baffi!!! Le crispelle si potranno anche prenotare per poi essere consumate a casa… #christmasiscoming #crispelle #PasticceriaBoccaccio #info0965797226