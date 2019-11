La Del Core Volley Academy ricorda Sara Anzanello a Reggio Calabria

“ Chiamarla ancora Anza è il modo in cui lei chiede di restare con noi . Certe persone chiedendoci piccole cose in realtà ci fanno doni smisurati. Sara Anzanello è una di queste. Chiamarla ancora Anza , infatti, significa lasciarsi travolgere, attraverso la memoria , da lla sua Gioia nella Vita e nello Sport . Tengo particolarmente a offrire il mio contributo a raccontare la sua storia di incredibile forza e volontà anche a Reggio Calabria, la città che mi ha accolto, dove oggi vivo con la mia famiglia e dove anche con Anza sono stata anni fa in ritiro, quando ci preparavamo a rappresentare l’Italia in competizioni internazionali”. Così Antonella Del Core , napoletana di origini e reggina di adozione, capitana del la Nazionale di Volley alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016 , invita la cittadinanza a condividere con lei la storia di Sara Anzanello , che tutti chiamavano Anza , prematuramente scomparsa lo scorso anno, e con la quale ha condiviso tante esperienze in maglia Azzurra e tante pagine significative del la storia sportiva del nostro Paese e del Volley italiano nel mondo .

Sabato 30 novembre il salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio, alle ore 16:45, ospiterà infatti la presentazione a Reggio Calabria del libro “Chiamatemi ancora Anza ” (Santelli Editore) .

L’iniziativa, promossa dalla Del Core Volley Academy di Reggio Calabria, sarà introdotta dal presidente Francesco Surace e sarà incentrata sul ricordo di Anza attraverso la testimonianza di Antonella Del Core e l’intervento dell’editore della sua biografia postuma, pubblicata quest’anno, Giuseppe Santelli.

Sono stati invitati per un saluto , Giuseppe Falcomatà , sindaco di Reggio Calabria , Nicola Irto, presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Francesco Panuccio , presidente Fipav Reggio Calabria

Tonino Raffa, presidente Panathlon Reggio Calabria

Myriam Calipari, presidente Avis OdV Comunale Reggio Calabria con cui l’ A cademy ha una partnership , Carmelo Sestito , presidente Fipav Calabria , Maurizio Condipo dero , presidente Coni Calabria.

Antonella Del Core desidera raccontare la storia di Anza per ricordare una grande amica, una grande donna e una grande atleta che ha incarnato con coraggio un immenso amore per la vita e per lo Sport, nonostante la malattia e le difficoltà. Un esempio di Dignità, Forza e Volontà che rappresenta una sorgente dalla quale tutti dovremmo bere. Un’occasione preziosa anche per le piccole atlete Del Core Volley Academy, la società sportiva che Antonella Del Core e il marito Francesco Surace hanno costituito a Reggio Calabria allo scopo di contribuire alla crescita dell’importante settore del Minivolley femminile.