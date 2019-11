Klaus Davi: “La Regione ha deciso di prorogare fino a fine mese consegna progetti strada Polsi”

«A quanto ho appreso, la Regione ha deciso di prorogare a fine novembre il bando per la consegna dei progetti inerenti la strada per Polsi. Me lo ha detto il sindaco Bruno Bartolo e confermato l’assessore Roberto Musmanno. Come opposizione fin da ora chiediamo un incontro con tutte le parti in causa ai primi di dicembre affinché si possa garantire ai cittadini di San Luca una tabella di marcia concreta e precisa per la strada del Santuario di Polsi. Per quanto mi riguarda, garantisco la mia partecipazione e, ovviamente, la massima collaborazione su questo punto con il sindaco Bartolo e la sua giunta perché qui in ballo ci sono gli interessi delle sanluchesi e dei sanluchesi». Lo ha affermato il giornalista e massmediologo Klaus Davi, capogruppo della minoranza nel consiglio comunale di San Luca (RC).