Reggio Calabria – Terrificante incidente sulla SS 106 a Melito Porto Salvo, due morti (FOTO)

Era più o meno metà mattina quando nel tratto reggino della Ss 106 si verificava l’ennesimo terribile incidente stradale. Coinvolte tre vetture. Impatto terrificante e bilancio tragico: due vittime e quattro feriti, giudicati non gravi.

A perdere la vita sono stati due coniugi, entrambi originari di Bova. La loro Peugeot ha finito per scontrarsi contro altre due auto, finendo totalmente distrutta come le immagini raccontano in maniera inequivocabile.

L’uomo, che era alla guida, è morto sul posto dopo i primi tentativi di rianimazione da parte del 118 giunto sul luogo dell’accaduto. La donna, invece, è morta poco dopo in ospedale.

I tentativi di soccorso sono stati possibili dopo un faticoso lavoro dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarli dalle lamiere della propria auto.

Sul posto le forze dell’ordine giunte stanno effettuando i rilievi per verificare l’effettiva dinamica dell’accaduto.

Le foto: