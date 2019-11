Avaria al motore su un traghetto tra Reggio Calabria e Messina (LE FOTO)

Ieri alle ore 16:00 circa è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco una richiesta

d’intervento per un incendio a bordo di una nave traghetto che da Tremestieri (ME) stava navigando verso Reggio Calabria.

Dalla sala operativa venivano inviate al porto di Reggio Calabria delle squadre attrezzate

per intervenire a bordo della nave oltre all’imbarcazione del nucleo sommozzatori.

I passeggeri della nave sono stati soccorsi in mare da motovedette della Capitaneria di

Porto di Reggio Calabria e da una imbarcazione dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina.

In seguito il traghetto è stato rimorchiato presso il porto di Reggio Calabria, dove i Vigili

del Fuoco sono saliti a bordo per verificare le condizioni dello scafo.

Fatti scendere i mezzi pesanti presenti a bordo del traghetto, i Vigili con l’ausilio di una

termocamera hanno verificato le temperature presenti nelle strutture dello scafo e al momento opportuno hanno fatto accesso alla sala macchine, dove con l’ausilio dell’impianto idrico della motonave VF03, del Comando Vigili del Fuoco di Messina, hanno raggiunto e spento definitivamente l’incendio.

Le operazioni di spegnimento si sono terminate alle ore 21:00 circa.