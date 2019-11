Avaria al motore su un traghetto tra Reggio Calabria e Messina, accertamenti in corso

Nota della Caronte &Tourist sull’avaria al motore della “Villa San Giovanni”

Non sono ancora state acclarate le modalità dell’avaria avvenuta stamattina a bordo della N/T Villa San Giovanni di fronte alle coste calabresi.

Mentre sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, l’unità di crisi della Società fa sapere che dalle prime risultanze dell’indagine interna che non è certo si sia trattato di un incendio. Parrebbe infatti essersi verificata un’avaria al motore con fuoriuscita di fumo nero che, comunque, non ha causato alcun disagio alla clientela – poi sbarcata nel porto di Reggio Calabria al traino di un rimorchiatore – immediatamente assistita dal personale di bordo.