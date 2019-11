Allerta meteo Reggio Calabria: arriva l’ordinanza di Falcomatà, scuole chiuse

Il Sindaco di Reggio Calabria ha appena comunicato, tramite il suo profilo Facebook, che le scuole di Reggio Calabria resteranno chiue.

La decisione arriva per il perdurare della situazione di allerta meteo annunciata dalla Protezione Civile della Calabria.

Il livello è di colore arancione e non rosso, ma la prudenza, in questi casi, è la strada che si sceglie di percorrere.

Di seguito il messaggio del Sindaco Falcomatà:

Cari studenti e genitori, purtroppo l’allerta meteo continua anche se è di colore arancione.

Quindi vi anticipo che sto per firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole comunali per domani per consentire ai tecnici di verificare eventuali problemi ai plessi scolastici e proseguire le operazioni di rimozione del fango e dei detriti dalle strade.