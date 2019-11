Aliscafi Reggio Calabria – Messina – Villa San Giovanni: proclamato nuovo sciopero

Possibili disagi per i pendolari che, quotidianamente, attraversano lo Stretto per ragioni di lavoro o studio. E’ stato, infatti, proclamato un nuovo sciopero del personale Blu Jet che, al momento, ha intenzione di incrociare le braccia per ventiquattro ore.

Come è noto Blujet copre, per conto delle Ferrovie dello Stato, le tratte Reggio Calabria – Messina e Villa San Giovanni – Messina.

Ecco il comunicato:

Le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL hanno proclamato uno sciopero

del personale Blu Jet, dalle 21.00 di mercoledì 27 novembre alle 21.00 di giovedì 28

novembre.