A Reggio Calabria il seminario “Proteggere l’ambiente in Calabria”

Martedì 26 Novembre alle ore 9:00 presso l’aula Seminari del Dipartimento di

Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (località Feo di

Vito) avrà luogo un seminario di studi sul tema: “Proteggere l’ambiente in

Calabria”. Il seminario è promosso congiuntamente dal Dipartimento di

Agraria e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della

Calabria (Arpacal).

I lavori saranno introdotti per il Dipartimento di Agraria dal Direttore

Prof. Giuseppe Zimbalatti cui seguirà l’intervento della dott.ssa Giovanna

Belmusto, direttrice del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria. Il Prof.

Maurizio Badiani contribuirà a delineare i motivi di interesse verso i temi

ambientali della didattica e della ricerca svolte in università e le

intenzioni all’origine del seminario. Successivamente, per il Dipartimento

Arpacal di Reggio Calabria, il dott. Stefano Morabito, l’ing. Elisabetta

Grillea e il dott. Francesco Caridi svolgeranno tre relazioni

rispettivamente incentrate sui temi: “Il ruolo delle Agenzie di Protezione

Ambientale per una crescita intelligente e sostenibile”; “Verifiche

impiantistiche: ambiente e non solo…”; “Tecniche diagnostiche per la

misura della radioattività in matrici ambientali e alimentari”. La

conclusione è prevista entro le ore 11.00. Nell’ambito dei rapporti di

cordiale e proficua collaborazione da tempo instaurati tra l’Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria e il Dipartimento

di Agraria, Mercoledì 11 dicembre gli studenti dei corsi di laurea in

“Scienze forestali e ambientali” (L25e LM73-SFA) e in “Scienze e tecnologie

alimentari”(LM69) svolgeranno una visita tecnica presso i laboratori

Arpacal.