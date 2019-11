Reggio Calabria – Progetto “Intercultura” presentato al Liceo Artistico “Preti Frangipane”

L’associazione Intercultura assegna agli studenti ogni anno oltre 1500 borse di studio totali o parziali per poter partecipare agli scambi all’estero. Al Liceo Artistico “Preti Frangipane”, si è svolta la presentazione dei programmi scolastici e linguistici rivolti alle terze classi, grazie alla partecipazione attiva di due volontari, Francesca e Ivan.

La referente per la scuola, la professoressa Filocamo Giovanna, ha ricordato che la scadenza è fissata per il 10 Novembre e ha invitato gli studenti a iscriversi in piattaforma per poter partecipare al concorso. La scuola allarga così la propria offerta formativa, dando la possibilità di globalizzare i processi educativi confrontandosi con altri sistemi, di partecipare agli scambi individuali e di classe per gli studenti.