Maltrattamenti e violenze in famiglia, il video della Questura di Reggio è virale

Si chiama Protocollo L.I.A.N.A. e contempla una serie di attività che la Questura di Reggio Calabria mette in atto per tutelare i cittadini dai crimini più spinosi, ossia quelli che maturano in ambienti e contesti familiari o che riguardano maltrattamenti sulle donne.

La Questura di Reggio Calabria ha diffuso un video in cui si provano a riassumere le difficoltà di chi presta un servizio a tante persone che si trovano in un pericolo diverso da tutti gli altri, perché non generato da criminali per definizione.

Nel video si ascoltano telefonate di donne e bambini in lacrime che chiedono l’aiuto della Polizia.

Ecco le immagini: